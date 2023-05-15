أبو سيف: الرئيس عباس حارس الرواية الوطنية وخطابه اليوم كشف للعالم زيف الاحتلال

وأكمل: لقد قال الرئيس عباس إن حقنا لن يسقط وإننا لن نتنازل عنه ولن نتحول عن نضالنا التحرري حتى نستعيد فلسطين فإما فلسطين وإما فلسطين فلا مكان آخر لنا وإننا لن نسمح للنكبة أن تتكرر مرة أخرى.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف: إن الرئيس محمود عباس قدم اليوم الإثنين في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مرافعة تاريخية حقوقية كشف فيها زيف الإدعاءات والأباطيل التي بنت عليها حكومة إسرائيل روايتها لسرقة بلادنا وكان محامياً عنيداً عن حقوق شعبه خاصة حقه في العودة إلى كل قرية تهجر منها.وأضاف أبو سيف: إن النكبة جريمة مستمرة ولم تنته ولن تنتهي إلا بعودتنا إلى بلادنا إنه الحق الذي قال عنه الرئيس عباس إنه حقه هو في العودة إلى مدينته صفد.وتابع: إن تنامي حضور الرواية الفلسطينية بفضل جهود الرئيس عباس ونضالات شعبنا وحاملي لواء الدفاع عن حقوقه ضمان أساسي من أجل تلاشي مزاعم الصهيونية وسحب البساط من تحت أقدامها الملطخة بدماء شعبنا من أجل إعادة توجيه الرأي العام العالمي وإيقاظ ضمير العالم النائم، إنه لمن المعيب بحق البشرية.وأردف أبو سيف: "أن تصمت على كل هذه المذابح التي اقترفتها الصهيونية وإسرائيل بحق شعبنا وعن عمليات التطهير العرقي التي تمت، وإزالة أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية وتدميرها".وختم أبو سيف: "خطاب الرئيس عباس اليوم وثيقة وطنية يجب أن يتم تعميمها وتدريسها كأحد أسس الحفاظ على الرواية الوطنية من أجل صون حقوقنا وترسيخ هذه الحقوق في عقول وذاكرة الأجيال اللاحقة".