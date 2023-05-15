القناة 12: دول تلغي مشاركتها في فعالية يوم النكبة بالأمم المتحدة بضغط إسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة إسرائيلية، مساء يوم الإثنين، أن دول ألغت مشاركتها في إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية التي تقيمها الأمم المتحدة بضغط إسرائيلي.ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإنه إثر ضغوط إسرائيلية، ألغت عشرات الدول مشاركتها في فعالية يوم النكبة في الأمم المتحدة.وانطلقت مساء اليوم، في الأمم المتحدة، فعالية إحياء ذكرى النكبة بمشاركة عدد من الدول وحضور الرئيس محمود عباس.وطالب الرئيس عباس خلال خطابه، الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل لتطبيق قراراتها أو تعليق عضويتها الأممية.