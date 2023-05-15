صور: الشرطة تقبض على أربعة من تجار المخدرات في الخليل

وأكد التحفظ على المقبوض عليهم لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.









رام الله - دنيا الوطنتمكنت الشرطة الفلسطينية وخلال عملية نوعية من القبض على 4 أشخاص من تجار المواد المخدرة أثناء اختبائهم داخل منزل في البلدة القديمة بمدينة الخليل.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه واستمرارا للجهود التي تبذلها الشرطة في متابعة تجار المخدرات والذين يهددون حياة المواطنين وخاصة فئة الشباب بهذه السموم السوداء، فقد تمكنت شرطة مكافحة المخدرات وبدعم وإسناد من المباحث العامة وشرطة الحراسات والشرطة القضائية من مداهمة منزل داخل البلدة القديمة يستخدم كمأوى لعدد من تجار المخدرات.وأضاف ارزيقات، بأنه ولدى مداهمة المنزل تم القبض على 4 أشخاص بداخله، وخلال عملية تفتيشه عثر على كمية من عدة أنواع من المواد المخدرة كانت عبارة عن كيلو ونصف من مادة الماريجوانا وبلاطة حشيش بوزن 100 غرام و58 حبة اكستازي، وشتلة من نبات الماريجوانا و 1000 بذرة من بذور الماريجوانا.