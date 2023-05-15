مستوطنون يحرقون محصولي الشعير والقمح في كيسان

أحرق مستوطنون اليوم الاثنين، محصولي القمح والشعير في أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم.







وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات، بأن مجموعة من مستوطني "معالي عاموس" المقامة عنوة على اراضي المواطنين، أحرقوا محصولي الشعير والقمح في منطقة "واد عبيان" شرق القرية تعود للشقيقين علي ومحمد يوسف عبيات.

رام الله - دنيا الوطنيذكر أن المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال صعدوا من اعتداءاتهم بحق سكان كيسان وممتلكاتهم، تمثلت بالاعتداء على رعاة الاغنام والهجوم على المنازل، وتجريف الأراضي.