عاجل

  • مجلس الوزراء يعتمد التعرفة الكهربائية لعام 2023 ويقر دعمها بـ170 مليون شيكل

مباشر | بمشاركة الرئيس عباس: انطلاق فعاليات إحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة

شؤون فلسطينية

مركز حرية يحذر من عواقب السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى في مسيرة الأعلام

مركز حرية يحذر من عواقب السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى في مسيرة الأعلام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) من عواقب قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى يوم الخميس القادم 18/5/2023م، ما ينذر بتصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أقل من أسبوع على توقف العدوان على قطاع غزة.

كان الباحث والناشط الحقوقي في التجمع: محمد القدرة، بين أن هذه القرارات تأتي استكمالاً لسلسة الانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم لفرض وقائع (تهويدية) جديدة من خلال القمع والتنكيل وبسط السيطرة، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.

 وأكد القدرة أن هذا القرار يشكل خرقاً فاضحاً لأحكام وقواعد القانون الدولي لاسيما ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة والتي فرضت حماية خاصة للأماكن المقدسة ودور العبادة، ومخالفة صريحة لرغبة الأسرة الدولية التي أقرت وضع خاص لمدينة القدس والمسجد الأقصى.

وقال: إن صمت المجتمع الدولي على خروقات سلطات الاحتلال لأحكام وقرارات القانون الدولي شجعه على ارتكاب المزيد من المخالفات والانتهاكات، والضرب بعرض الحائط كافة القرارات الأممية ذات الصلة، ودعا "القدرة" المجتمع الدولي على العمل الجاد والتحرك الفوري لوقف الاعتداءات المستمرة بحق الأماكن المقدسة ودور العبادة وضمان حمايتها.

وحث التجمع جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على القيام بدورهم المنوط بهم تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يحرقون محصولي الشعير والقمح في كيسان

مستوطنون يحرقون محصولي الشعير والقمح في كيسان

البرلمان العربي يؤكد دعمه لشعبنا ويطالب بموقف دولي حازم لإنهاء الاحتلال

البرلمان العربي يؤكد دعمه لشعبنا ويطالب بموقف دولي حازم لإنهاء الاحتلال

علي فيصل: العدوان على غزة والضفة امتداد للنكبة وتداعياتها

علي فيصل: العدوان على غزة والضفة امتداد للنكبة وتداعياتها

مركز حرية يحذر من عواقب السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى في مسيرة الأعلام

مركز حرية يحذر من عواقب السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى في مسيرة الأعلام

المطران حنا: متمسكون بحق العودة الذي لا يسقط بالتقادم

المطران حنا: متمسكون بحق العودة الذي لا يسقط بالتقادم

إصابات بالاختناق بعد قمع الاحتلال مسيرة في قرية النبي صالح

إصابات بالاختناق بعد قمع الاحتلال مسيرة في قرية النبي صالح

رأفت: النكبة مستمرة وعلى المجتمع الدولي عدم توفير الحماية لدولة الاحتلال

رأفت: النكبة مستمرة وعلى المجتمع الدولي عدم توفير الحماية لدولة الاحتلال

الرئيس عباس: نطالب بإلزام إسرائيل لتطبيق القرارات الأممية أو تعليق عضويتها

الرئيس عباس: نطالب بإلزام إسرائيل لتطبيق القرارات الأممية أو تعليق عضويتها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يحرقون محصولي الشعير والقمح في كيسان

مستوطنون يحرقون محصولي الشعير والقمح في كيسان

البرلمان العربي يؤكد دعمه لشعبنا ويطالب بموقف دولي حازم لإنهاء الاحتلال

البرلمان العربي يؤكد دعمه لشعبنا ويطالب بموقف دولي حازم لإنهاء الاحتلال

علي فيصل: العدوان على غزة والضفة امتداد للنكبة وتداعياتها

علي فيصل: العدوان على غزة والضفة امتداد للنكبة وتداعياتها

مركز حرية يحذر من عواقب السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى في مسيرة الأعلام

مركز حرية يحذر من عواقب السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى في مسيرة الأعلام

المطران حنا: متمسكون بحق العودة الذي لا يسقط بالتقادم

المطران حنا: متمسكون بحق العودة الذي لا يسقط بالتقادم

إصابات بالاختناق بعد قمع الاحتلال مسيرة في قرية النبي صالح

إصابات بالاختناق بعد قمع الاحتلال مسيرة في قرية النبي صالح

رأفت: النكبة مستمرة وعلى المجتمع الدولي عدم توفير الحماية لدولة الاحتلال

رأفت: النكبة مستمرة وعلى المجتمع الدولي عدم توفير الحماية لدولة الاحتلال

حركة BDS: من &quot;بن غوريون&quot; إلى بن غفير.. النكبة مستمرّة والمقاومة مستمرّة

حركة BDS: من "بن غوريون" إلى بن غفير.. النكبة مستمرّة والمقاومة مستمرّة

منوعات

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء &quot;ارجعلي&quot;

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء "ارجعلي"

بعد طرحه بأيام.. &quot;جروب الماميز&quot; يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

بعد طرحه بأيام.. "جروب الماميز" يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

بكلمات مؤثرة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

بكلمات مؤثرة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

بالفيديو.. رقصة جريئة لشيرين عبد الوهاب وزوجها تشعل (الانستغرام)

بالفيديو.. رقصة جريئة لشيرين عبد الوهاب وزوجها تشعل (الانستغرام)

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها

بالصور.. منة عرفة تُواصل احتفالها بعيد ميلادها

بالصور.. منة عرفة تُواصل احتفالها بعيد ميلادها

سهر الصايغ تُعلق بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة

سهر الصايغ تُعلق بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة

مصطفى خاطر يوضح سبب توقف عروض مسرح مصر

مصطفى خاطر يوضح سبب توقف عروض مسرح مصر

بالصور.. إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

بالصور.. إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

عربي

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار في القطاع

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار في القطاع

السودان: البرهان يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

السودان: البرهان يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

تونس: الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية

تونس: الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية

بعد غياب 12 عاماً.. سوريا تشارك بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة

بعد غياب 12 عاماً.. سوريا تشارك بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة