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دولي

تركيا تقرر إجراء جولة انتخابات رئاسية ثانية في 28 أيار الجاري

تركيا تقرر إجراء جولة انتخابات رئاسية ثانية في 28 أيار الجاري
انتخابات تركيا
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، إن أي مرشح للانتخابات الرئاسية لم يحصل على الأصوات الكافية، لذلك تقرر إجراء جولة ثانية يوم الأحد 28 أيار الجاري.

وأعلن ينار في مؤتمر صحفي، الاثنين، فرز 100% من صناديق الاقتراع داخل البلاد، وقال: "لم يحصل أي مرشح في الانتخابات الرئاسية على الأصوات الكافية لفوزه وتقرر إجراء جولة ثانية الأحد 28 أيار".

وأكد أن نسبة المشاركة داخل البلاد في الانتخابات بلغت 88.92 % فيما، سجلت 52.69 % في الخارج.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس على الرئاسة كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

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