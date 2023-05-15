حسين الشيخ يُوضح حقيقة وجود اجتماع فلسطيني إسرائيلي جديد

وأفادت إذاعة (ريشت بيت) الإسرائيلية، بأن الحديث في الأيام الأخيرة يتواصل عن عقد اجتماع جديد آخر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، على غرار اجتماعي شرم الشيخ والعقبة.





رام الله - دنيا الوطننفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم الإثنين، وجود أي اتفاق لعقد اجتماع فلسطيني إسرائيلي في شرم الشيخ قريبًا.وقال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، "إشارة لما نشرته بعض المواقع الإعلامية الإسرائيلية حول عقد لقاء قريباً في شرم الشيخ، أؤكد أنه لا صحة لهذه الأخبار ولم يتم الاتفاق على أي موعد لعقد مثل هذا الاجتماع الفلسطيني - الإسرائيلي".وعلى الرغم من الاتصالات المتقدمة والنقاش حول الموضوع، فما من قرار نهائي بشأن موعد انعقاد المؤتمر، لكن من المحتمل أن يعقد في شرم الشيخ مرة أخرى، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وعقد اجتماع فلسطيني إسرائيلي في مدينة شرم الشيخ المصرية، في الـ 19 آذار/ مارس، بمشاركة أميركية أردنية مصرية.وأكد البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ، بأن إسرائيل والسلطة الفلسطينية، اتفقتا على استحداث آلية للحد مما وصفته "العنف والتحريض".كما أكد البيان، على أهمية الوصاية الهاشمية للأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإرساء آلية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين.ووفق البيان فإنه سيتم رفع تقارير لأميركا والأردن ومصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن وقف "العنف"، فيما جدد المشاركون التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام.