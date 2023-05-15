جماهير نابلس تشيع الشهيد صالح صبرة في مخيم عسكر

رام الله - دنيا الوطنشاركت جماهير غفيرة اليوم الاثنين، في جنازة تشييع الشاب صالح محمد صالح صبرة (22 عاماً)، والذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر بمحافظة نابلس.وهتف المشيعون بشعارات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالثأر لدماء الشهداء، وسط مطالبات بالتمسك بطريقهم المخضب بالدماء، من أجل دحر المحتل وتحرير فلسطين.واستشهد الشاب صبرة فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيم عسكر، وذلك بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر.واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم عسكر وحي المساكن الشعبية شرق محافظة نابلس.