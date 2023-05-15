شؤون فلسطينية

قيادي بحماس يتحدث عن محاولة إظهار خلافات بين قوى المقاومة أثناء العدوان

قيادي بحماس يتحدث عن محاولة إظهار خلافات بين قوى المقاومة أثناء العدوان
هنية والنخالة
رام الله - دنيا الوطن
تحدث المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، اليوم الإثنين، عن محاولة البعض إظهار خلافات داخل بنية المقاومة في العدوان الإسرائيلي الأخير (بالإشارة إلى حماس والجهاد الإسلامي).

وقال النونو في تصريحات صحفية: إن "البعض يحاول إظهار وكأن خلافًا داخل بنية المقاومة ولكن الفصائل الفلسطينية في حالة انسجام وتفاهم تام في ظل غرفة العمليات المشتركة التي تمثل مظلة للجميع وحالة وحدوية، أما تكتيكات المواجهة فهي مسألة ميدانية بما يحقق الإنجاز ويخدم الأهداف المرسومة بدقة في كل مواجهة".

وشدد على التواصل المستمر الذي كان ولا زال بين قيادتي حماس والجهاد على مختلف المستويات وخاصة بين رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة.

وأكد النونو أن قيادة الحركة تابعت لحظة بلحظة مجريات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة وكانت في حالة اجتماع دائم تتابع الميدان والاتصالات، وفي حالة تنسيق مستمر مع قيادة حركة الجهاد حول مجمل التفاصيل.

وأضاف: "إن معركة ثأر الأحرار أكدت ثلاث نقاط أساسية، وهي: إرادة المقاومة، ووحدة المقاومة، والاحتضان الشعبي للمقاومة الذي تجسد في جميع المراحل".

وتابع النونو: "لقد حاول الاحتلال من خلال الاغتيال خلق معادلة جديدة من خلال استباحة دماء الشهداء في ظل تفاهمات وقف إطلاق النار، ولكن المقاومة أفشلت هذا المخطط وأثبتت قدرتها على التعامل مع أي خروقات أو جرائم للاحتلال وخلق معادلتها الخاصة".

وأردف: "إن من حق شعبنا الابتهاج بما حققته المقاومة وترسيخها أن أيًا من أبناء شعبنا ليس لقمة سائغة أمام جرائم الاحتلال"، مشيدًا بأداء الأجنحة العسكرية وخاصة سرايا القدس في هذه المواجهة والتي قدمت خلالها عددًا من خيرة قادتها المخلصين، مستدركًا "أننا ندرك أنه على طريق التحرير سيكون هناك شهداء وتضحيات ولكن إذا ارتقى منّا قائد يخلفه ألف قائد".

وأشار النونو إلى أن "هذه واحدة من جولات القتال مع العدو وليس نهاية الحرب أو المعركة التي لا تنتهي إلّا بزوال الاحتلال بشكل كامل عن أرضنا الفلسطينية، ولن تتوقف المقاومة عبر أشكالها المختلفة إلا بالتحرير والعودة".

وأشاد بالدور الذي قامت به مصر وقطر خلال معركة "ثأر الأحرار"، وقال "منذ اللحظة الأولى تحرك الإخوة في مصر وفي قطر معبرين عن حرصهم على شعبنا وأهلنا، ونقدر لهم دورهم وجهدهم الذي استمر طوال أيام بل ساعات المعركة"، مشيرًا كذلك إلى دور الأمم المتحدة في الاتصالات السياسية التي واكبت الأحداث.

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