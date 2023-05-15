شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية تكشف استعدادات شرطة الاحتلال لتأمين مسيرة الأعلام

صحيفة إسرائيلية تكشف استعدادات شرطة الاحتلال لتأمين مسيرة الأعلام
مسيرة الأعلام- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة إسرائيلية، مساء يوم الإثنين، استعدادات وجهوزية شرطة الاحتلال لتأمين مسيرة الأعلام المقررة يوم الخميس المقبل.

ووفق صحيفة (يسرائيل هيوم)، فإن الشرطة سترفع درجة التأهب إلى أعلى مستوى يوم الخميس المقبل لتأمين مسيرة الأعلام، ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف في المسيرة في القدس.

وأضافت الصحيفة: كما من المتوقع أن يشارك في المسيرة هذا العام عدد من الوزراء من بينهم وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش، وكذلك وزراء الإعلام وحماية البيئة والاستيعاب والتراث.

وزادت: تقدر الشرطة مشاركة وزراء آخرين من بينهم: أوريت ستروك وميري ريغيف ومئير بوروش ويتسحاق فاسرلاف.

وأكملت الصحيفة: تجري استعدادات لتأمين رقصات بالأعلام التي ستقام عند باب العمود بمشاركة عدد كبير.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم: "إن مسيرة الأعلام في القدس ستكون بترتيبها حسب مسارها المعتاد".

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي: "حققنا الأهداف التي حددناها في بداية العملية العسكرية بغزة وكانت المبادرة والمفاجأة أهم عنصر فيها"، وفق قوله.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه فصائل المقاومة الفلسطينية، الوسيط المصري، بقدرتها على فتح معركة جديدة؛ لمنع تغيير الواقع في المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً. وفق صحيفة (الأخبار) اللبنانية.

وأوضحت مصادر في المقاومة أن "الفصائل لن تسمح لحكومة الاحتلال بالانقضاض على المكتسبات التي حقّقتها المقاومة خلال معركة سيف القدس في عام 2021 في ما يتعلّق بالمسجد الأقصى".

وقد بدأت جولة تصعيد إسرائيلية، في التاسع من أيار/مايو الجاري، عقب اغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري، وخليل صلاح البهتيني، قائد المنطقة الشمالية، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية.

ومساء أول من أمس، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية، بعد خمسة أيام من قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة.

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