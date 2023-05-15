شؤون فلسطينية

البريد الفلسطيني يصدر طابعًا بريديًا في ذكرى النكبة

البريد الفلسطيني يصدر طابعًا بريديًا في ذكرى النكبة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البريد الفلسطيني اليوم الاثنين، عن إصدار طابع بريدي يوثق الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنكبة.

يشار إلى أن الطابع سيطرح للتداول قريبا وهو من النوع التذكاري، حيث يحتوي على لوحات فنية تعبّر عن ذكرى النكبة والثمن الكبير الذي تكبده الشعب الفلسطيني جراء هذه المأساة التي ما زالت فصولها تتوالى.

وعدد اللوحات المستخدمة في بطاقة طوابع النكبة الفلسطينية، ست لوحات رسمَها عدد من فناني فلسطين، وهم الفنان سليمان منصور لفئة  100 مليم و 200 مليم، والفنان إسماعيل شموط لفئة 300 مليم و400 مليم، والفنان رائد القطناني لفئة 600 مليم و800 مليم،  كما أن الشعار المستخدم في بطاقة الطوابع من رسم الدكتور ياسر الخالدي، وقد شارك في التصميم كامل جابر، وأنوار فنون بالتعاون مع الطوابعي أحمد الخطاب.

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