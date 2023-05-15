نتنياهو: مسيرة الأعلام ستكون بترتيبها حسب مسارها المعتاد

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين "إن مسيرة الأعلام في القدس ستكون بترتيبها حسب مسارها المعتاد".وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي: "حققنا الأهداف التي حددناها في بداية العملية العسكرية بغزة وكانت المبادرة والمفاجأة أهم عنصر فيها"، وفق قوله.ويأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه فصائل المقاومة الفلسطينية، الوسيط المصري، بقدرتها على فتح معركة جديدة؛ لمنع تغيير الواقع في المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً. وفق صحيفة (الأخبار) اللبنانية.وأوضحت مصادر في المقاومة أن "الفصائل لن تسمح لحكومة الاحتلال بالانقضاض على المكتسبات التي حقّقتها المقاومة خلال معركة سيف القدس في عام 2021 في ما يتعلّق بالمسجد الأقصى".وقد بدأت جولة تصعيد إسرائيلية، في التاسع من أيار/مايو الجاري، عقب اغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري، وخليل صلاح البهتيني، قائد المنطقة الشمالية، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية.ومساء أول من أمس، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية، بعد خمسة أيام من قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة.