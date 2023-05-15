شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية" بالذكرى 75 للنكبة: سنواصل النضال حتى تحقيق كامل اهدافنا الوطنية

"العربية الفلسطينية" بالذكرى 75 للنكبة: سنواصل النضال حتى تحقيق كامل اهدافنا الوطنية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة العربية الفلسطينية، إن 75 عاماً مضت على النكبة ولا زال الجرح نازفاً تمتد آلامه على جبهات الزمن ليزيد من صلابة إرادة شعبنا وإصراره على حقه بالعودة ولتبقى القضية حية في الذاكرة والوجدان ليؤكد شعبنا دوما انه لم ولن ينسى، وان عشق الأرض والإصرار على استعادة الحقوق ارث يورثه الكبار للصغار وأمانة تتناقلها الأجيال التي أسقطت عبر مسيرة نضالها كل محاولات الشطب والاحتواء وطمس الهوية، وبددت أحلام الغاصب المحتل" بان الكبار سيموتون والصغار سينسون".

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، 75 عاماً وشعبنا ثابت في الخندق الأول دفاعاً عن حقوقه الوطنية وكرامة أمته العربية لا ترهبه جرائم الاحتلال وشراسة عدوانه، المدعومة من قوى الاستعمار والاستكبار العالمي التي أرادت غرس هذا الكيان السرطاني خنجراً مسموماً في قلب وطننا العربي تنفذ به مآربها ومؤامراتها ويكون يدها الطولى في استلاب ثروات ومقدرات الأمة ووأد أي مشروع نهضوي ووحدوي لامتنا المجيدة، فمكنت ولا زالت لكيان العصابات الصهيونية المسماة "إسرائيل" من ارتكاب المئات من المجازر الدموية بحق شعبنا واقتلاعه من ارضه وهدم وتدمير ما يزيد عن 400 قرية وتشريد سكانها لتقيم كيانها على انقاضها ولا زالت تواصل هذه العصابات سياساتها العنصرية والاستيطانية الكولونيالية بحق ما تبقى من الارض الفلسطينية وتواصل عدوانها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني فبالأمس كان عدوانها على قطاع غزة تعيث فيه قتلا وتدميرا للبيوت فوق رؤوس ساكنيها وتواصل استهدافها لشبابنا في نابلس وجنين وطولكرم وكل مدننا وقرانا ومخيماتنا  في جريمة متواصلة منذ عقود على مرأى ومسمع من العالم، الذي يواصل صمته المريب وعجزه عن رفع الظلم الذي اوقعه على شعبنا ووقف جرائم الاحتلال المتواصلة التي تقوض كل بنى الحياة الفلسطينية.

وتابعت الجبهة تأتي ذكرى النكبة هذا العام في ظل حكومة صهيونية يمينية هي الأكثر تطرفا، لا تخفي عدائها الواضح ضد شعبنا وتؤكد في كل يوم عبر عدوانها ان العقلية الحاكمة في دولة الاحتلال هي ذات العقلية التي اغتصبت فلسطين عام 1948م ، لتواصل مشاريعها في التوسع الاستيطاني وتهويد القدس وحملات الاعتقال الجماعي وسياسة القتل المتعمد والاجتياحات اليومية لمدن الضفة الغربية، إلى تقطيع أوصال مدننا وقرانا ومخيماتنا بالحواجز الإسرائيلية، الى اجراءات القرصنة والعربدة الاقتصادية والسياسية ومصادرة الاموال الفلسطينية، إلى سياسة الحصار وتحويل قطاع غزة إلى سجن كبير، مع استمرار مشاريعه الرامية الى ضم الضفة الغربية والاغوار ليقضي بذلك على أي امل بتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، وفي هذا السياق فإننا ونحن ندعو جماهير امتنا العربية الى الانتصار لكرامتها ورفض كل اشكال التطبيع مع الاحتلال ومحاصرة الداعين لها وعزلهم وطنيا واجتماعيا، تعبيرا عن غضبها وعن وحدتنا العربية، ولتكن قضية فلسطين كما كانت دوما عنواناً للم الشمل العربي والنهوض بأمتنا المجيدة  ووقف حالة التراجع والانكسار.

وأوضحت الجبهة إننا وأمام هذه الظروف التي تجعل من ذكرى النكبة دافعاً إلى العمل بكل الجهد من اجل تعزيز وحدتنا الوطنية والبدء بتجسيد المصالحة على الأرض وإزالة كل نتائج الانقسام وإفرازاته والخروج ببرنامج وطني يجمع عليه شعبنا ويوفر أفضل الظروف لتعزيز صموده وتهيئة الظروف أمام امتنا العربية لتقديم كل الدعم والإسناد لنضالنا باعتبار ذلك هو المدخل الحقيقي للدفاع عن الأمة وتوفير أفضل الظروف لإعادة نهوضها ووحدتها وتماسكها لتكون جزءاً من معادلة سياسية لا حماية فيها لإسرائيل من خلال علاقاته الثنائية الخاصة والمميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تعرف إلا لغة المصالح والمكاسب فقط، فإننا نؤكد على التمسك بحق شعبنا في العودة إلى دياره التي هجر منها تنفيذاً ً للقرار الدولي رقم 194، والتأكيد على أن حق العودة حق مقدس وقانوني وجماعي وفردي وهو حق لا يسقط بالتقادم باعتباره من الحقوق غير القابلة للتصرف، نجدد التأكيد على حق شعبنا في النضال والمقاومة بكافة اشكالها طالما بقي الاحتلال قائماً وحتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية الثابتة وهو حق أصيل كفلته كافة المواثيق الدولية، وضرورة طي صفحة الانقسام من تاريخ شعبنا لنواصل معاً مسيرة نضالنا لإنجاز مشروعنا الوطني مما يتطلب أن يتحمل الجميع مسئولياته من استعادة وحدتنا الوطنية سلاحنا الأقوى في مواجهة التحديات، ومواصلة النضال ضد الاستيطان وتهويد القدس وانتهاك المقدسات والتصدي لعدوان الاحتلال وسياسته في قتل واستهداف شبابنا مؤكدين انه لا أمن ولا سلام ما لم ينعم بهما شعبنا أولا، ومواصلة النضال من اجل إطلاق سراح كافة الأسرى من سجون الاحتلال ومواصلة الضغط على حكومة إسرائيل للإفراج عنهم باعتبار أن حرية الأسرى جزء من حقوقنا الوطنية التي سنواصل التمسك بها والنضال من أجلها، متوجهين بعظيم التحية لشعبنا العظيم في الأردن ولبنان والعراق وسوريا وكافة أماكن التواجد في الشتات ونقول لهم، لا تنازل ولا تفريط وحتماً عائدون.



أخبار ذات صلة

نتنياهو: مسيرة الأعلام ستكون بترتيبها حسب مسارها المعتاد

نتنياهو: مسيرة الأعلام ستكون بترتيبها حسب مسارها المعتاد

حركة BDS: من &quot;بن غوريون&quot; إلى بن غفير.. النكبة مستمرّة والمقاومة مستمرّة

حركة BDS: من "بن غوريون" إلى بن غفير.. النكبة مستمرّة والمقاومة مستمرّة

&quot;العربية الفلسطينية&quot; بالذكرى 75 للنكبة: سنواصل النضال حتى تحقيق كامل اهدافنا الوطنية

"العربية الفلسطينية" بالذكرى 75 للنكبة: سنواصل النضال حتى تحقيق كامل اهدافنا الوطنية

الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين بالقطاع تصدر بياناً في ذكرى النكبة

الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين بالقطاع تصدر بياناً في ذكرى النكبة

الشرطة: القبض عل ثلاثة من تجار ومروجي المخدرات في جنين

الشرطة: القبض عل ثلاثة من تجار ومروجي المخدرات في جنين

رام الله: إطلاق فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ75

رام الله: إطلاق فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ75

للرُبع الأول من العام الحالي.. 22% قيمة النمو في أرباح باديكو

للرُبع الأول من العام الحالي.. 22% قيمة النمو في أرباح باديكو

اشتية: مستمرون في النضال لاسترداد حقوق شعبنا وإفشال المشروع الصهيوني الاستعماري

اشتية: مستمرون في النضال لاسترداد حقوق شعبنا وإفشال المشروع الصهيوني الاستعماري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حركة BDS: من &quot;بن غوريون&quot; إلى بن غفير.. النكبة مستمرّة والمقاومة مستمرّة

حركة BDS: من "بن غوريون" إلى بن غفير.. النكبة مستمرّة والمقاومة مستمرّة

الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين بالقطاع تصدر بياناً في ذكرى النكبة

الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين بالقطاع تصدر بياناً في ذكرى النكبة

للرُبع الأول من العام الحالي.. 22% قيمة النمو في أرباح باديكو

للرُبع الأول من العام الحالي.. 22% قيمة النمو في أرباح باديكو

فتح: الرئيس عباس يلقي اليوم مساءً خطاب الرواية والحقيقة الفلسطينية

فتح: الرئيس عباس يلقي اليوم مساءً خطاب الرواية والحقيقة الفلسطينية

ديوان الجريدة الرسمية يُعلن إطلاق مسابقة &quot;البحث العلمي القانوني&quot;

ديوان الجريدة الرسمية يُعلن إطلاق مسابقة "البحث العلمي القانوني"

المقاومة تحذّر الاحتلال: الاستفزاز بالأقصى سيفجّر معركة واسعة لا تقتصر على غزة

المقاومة تحذّر الاحتلال: الاستفزاز بالأقصى سيفجّر معركة واسعة لا تقتصر على غزة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

منوعات

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء &quot;ارجعلي&quot;

بالفيديو.. تامر حسني يبكي ويتأثر بعد غناء "ارجعلي"

بعد طرحه بأيام.. &quot;جروب الماميز&quot; يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

بعد طرحه بأيام.. "جروب الماميز" يتصدر الأعلى مشاهدة عبر شاهد

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها في فرنسا

بكلمات مؤثرة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

بكلمات مؤثرة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

بالفيديو.. رقصة جريئة لشيرين عبد الوهاب وزوجها تشعل (الانستغرام)

بالفيديو.. رقصة جريئة لشيرين عبد الوهاب وزوجها تشعل (الانستغرام)

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها

بالصور.. منة عرفة تُواصل احتفالها بعيد ميلادها

بالصور.. منة عرفة تُواصل احتفالها بعيد ميلادها

سهر الصايغ تُعلق بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة

سهر الصايغ تُعلق بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة

مصطفى خاطر يوضح سبب توقف عروض مسرح مصر

مصطفى خاطر يوضح سبب توقف عروض مسرح مصر

بالصور.. إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

بالصور.. إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

عربي

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار في القطاع

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار في القطاع

السودان: البرهان يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

السودان: البرهان يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

تونس: الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية

تونس: الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية

بعد غياب 12 عاماً.. سوريا تشارك بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة

بعد غياب 12 عاماً.. سوريا تشارك بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة