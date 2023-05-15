شؤون فلسطينية

الشرطة: القبض عل ثلاثة من تجار ومروجي المخدرات في جنين

الشرطة: القبض عل ثلاثة من تجار ومروجي المخدرات في جنين
القبض عل ثلاثة من تجار ومروجي المخدرات في جنين
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة  اليوم مواداً مخدرة وأخرى متفجرة ومواد تستخدم في صناعة المواد المخدرة وقبضت عل ثلاثة من تجار ومروحي المخدرات في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أنه وضمن عملها المتواصل والمستمر في محاربة ظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات، ولأنها العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن، تمكنت شرطة مكافحة المخدرات ومركز شرطة جبع من ضبط مواد يشتبه أنها مخدرة، وكوع متفجر كانت بحوزة 3 أشخاص يسعون لترويجها، وزعزعة الأمن والنظام العام، وكانت الشرطة لهم بالمرصاد.

وأضافت، أنه وبناءً على معلومات وردت لفرع مكافحة المخدرات في جنين بوجود مركبة بداخلها شخصان قادمان من خارج المحافظة وهم من أصحاب السوابق في تجارة وتعاطي المواد المخدرة  في منطقة اختصاص مركز شرطة  جبع جنوب جنين.

وتابعت: على الفور تم تحريك مركز شرطة جبع، في المحافظة إلى مكان تواجدهما، وتم ضبط المركبة وإلقاء القبض على من بداخلها.

وأكدت، أنه تم ضبط  كوع  متفجر، وشريط لاصق يشتبه انه يستخدم في عمل الكوع المتفجر، وذلك من اجل زعزعة الأمن والأمان في المحافظة.

وأضافت، انه تم ضبط 10 كروزات كبريت، وعدد كبير من أعواد الكبريت التي يشتبه أنها تستخدم في تصنيع مادة الجي جي المخدرة، ومسحوق مادة الكبريت يشتبه أنها تستخدم في تصنيع مادة الجي جي المخدرة، و 20 علبة دواء من نوع (يونيفيد) بداخلها (400) حبة يشتبه انها تستخدم في تصنيع مادة الجي جي المخدرة، وثلاث حبوب مخدرة من نوع لاريكا، وحبة واحدة بيضاء اللون مكتوب عليها الرقم 200 يشتبه أنها مخدرة، إضافة الى ضبط مادة سائلة يشتبه أنها مادة الجي جي المخدرة بلغت 298 ملم، وأدوات مختلفة تستخدم في تعاطي المواد المخدرة ومادة يشتبه أنها مادة الحشيش  المخدر.

وأشارت، انه وبعد البحث والتحري، وسماع أقوال المشتبه فيهما  تبين أنهما متوجهان إلى أحد الأشخاص في بلدة جبع، حيث تم التحرك إلى مكان تواجد هذا الشخص وإلقاء القبض عليه. 

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهم الثلاثة  والتحرز على المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً

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