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رئيس البرلمان العربي يثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار في القطاع

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار في القطاع
رام الله - دنيا الوطن
ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي جهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والضفة الغربية بعد تعرضها للقصف الإسرائيلي.

وأشار العسومي، إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو ثمرة جهود دبلوماسية حثيثة قامت بها مصر بما يعكس موقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية سعيا لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن، كما يعكس ثقل الدبلوماسية المصرية ودورها الرائد والمحوري لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة يتطلب مزيدا من تضافر الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير ما يلزم من الحماية الدولية للفلسطينيين وإجبار القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن الانتهاكات والجرائم التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني والتي تعد انتهاكا واضحا للأعراف الإنسانية وقواعد القانون الدولي.

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