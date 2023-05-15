رام الله: إطلاق فعاليات إحياء ذكرى النكبة الـ75

رام الله - دنيا الوطنأعلن، اليوم الإثنين، عن اطلاق فعاليات إحياء الذكرى الـ75 للنكبة، في محافظات الوطن كافة، والشتات.وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، عُقد أمام ضريح الشهيد الخالد ياسر عرفات، للاعلام عن اطلاق فعاليات النكبة، إن النكبة هي بداية المأساة التي يعيشها شعبنا منذ 75 عاما، حيث احتل الغرباء أرضه، وشردوا معظم أبنائه في المنافي ومخيمات اللجوء.وأضاف: كانت النكبة أقسى محطة تاريخية عاشها شعبنا، وسببا مباشرا لما عاناه منذ ذلك الحين وحتى اليوم، فالعدوان المتواصل على قطاع غزة، والضفة بما فيها القدس، ما هو إلا استمرار لهذه النكبة، ومنذ عام 1948 وحتى اليوم، ارتقى أكثر من مئة ألف شهيد فلسطيني، وأكثر من مليون حالة اعتقال منذ عام 1967.وأشار إلى "أن شعبنا كان وحيدا في معاناته، فالعالم لم يهمش مأساته فقط، بل قدم كل الدعم لقيام دولة إسرائيل، وتبنى روايتها بأن فلسطين صحراء جاءت إسرائيل لتحولها إلى جنّة".وتابع اشتية: نقول للمحتفلين بذكرى قيام إسرائيل وتبني روايتها، إن فلسطين الخضراء كانت وما زالت خضراء منذ آلاف السنين، فجبالها مزروعة بالتين والزيتون والعنب والرمان، وفيها صحراء النقب، وعلى الذين يصدقون الكذب أن يفتحوا عيونهم ليرَوا الحقيقة، إن فلسطين حقيقة، والقدس حقيقة، والشعب الفلسطيني حقيقة، وسوف تنتصر الحقيقة ورواتُها على الأسطورة ودعاتها.وأردف: "فلسطين أرض الخصب والنماء، وأرض اللبن والعسل منذ قديم الزمن، ففيها تنمو المحاصيل في جميع الفصول، والفلسطيني هو أولُ من استخدم المحراث لفلاحة الأرض، وفلسطين صدّرت في عام 1860 حوالي مليوني صندوقٍ من برتقال يافا إلى أوروبا، كان ذلك قبل 88 عاماً من إنشاء إسرائيل".وأضاف: "ذكرى إنشاء إسرائيل هي ذكرى نكبة فلسطين، وهي كيان استعماري كولونيالي، أنشأتها الدول الغربية لخدمة مصالحها، وأقيمت على أنقاض 531 قرية وبلدة فلسطينية هُدّمت، وارتكبت عصاباتها بين عامي 36 و48 أكثر من 50 مجزرة، ذهب ضحيتها 15 ألف شهيد من العُزل من الأطفال والنساء والشبان والشيوخ، وشرّدت أكثر من 900 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين، إلى مخيمات اللجوء في الداخل والشتات، والذين لم يسقط الوطن من ذاكرتهم، وما زالوا يحتفظون بمفاتيح بيوتهم ليورثوها لأبنائهم وأحفادهم جيلا بعد جيل، يحدوهم الأمل ولديهم اليقين بحتمية تحقيق حلمهم في العودة إلى بيوتهم وأملاكهم التي تركوها خلفهم قبل 75 عاما.وتابع اشتية: "لأول مرة منذ عام 1948؛ ستحيي الأمم المتحدة اليوم ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني بفعالية رسمية، في مقرها في نيويورك، بمشاركة الرئيس محمود عباس، الذي سيلقي خطابا، حول الظلم التاريخي الذي وقع على شعبنا وضرورة حماية حل الدولتين الذي يلقى إجماعا دوليا، ووقف التدمير الممنهج الذي تقوم به إسرائيل لتفتيت أرضنا وانتهاك مقدساتنا والتعدي على ثرواتنا وممتلكاتنا وترويع أهلنا وممارسة الاعتقال والقتل والإعدام لأولادنا".وجدد اشتية العهد بأنه لا تنازل عن ثوابتنا الوطنية وقرارنا المستقل، وسيواصل شعبنا نضاله حتى بلوغ أهدافه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، سنبقى أوفياء لأهلنا في قطاع غزة، وسنعزز صمود شعبنا في القدس والضفة الغربية.بدوره، قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن شعبنا يثبت اليوم بعد 75 عامًا من النكبة أن كل الممارسات والمؤامرات، والحروب، والحصار، والتهويد لن تثنيه عن التمسك بحقوقه وحق العودة المقدس.وأضاف: النكبة جريمة مستمرة، والعودة حق لا يسقط بالتقادم.وأكد أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، هي مؤسسة مؤقتة، وُجدت بعد أن عجز المجتمع الدولي عن أن ينفذ قرار 194 الخاص بحق العودة.وطالب أبو هولي دول العالم بتقديم الدعم المالي للأونروا لتمكينها من مواصلة خدماتها لأبناء شعبنا في الشتات، لحين إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن شعبنا لن يفرط بحق العودة، مهما كلف الثمن.بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، منسق القوى والفصائل الوطنية واصل أبو يوسف، إن شعبنا يؤكد اليوم أن حق العودة حق مقدس، ويعتبر جوهر القضية الفلسطينية، ولن يسقط بالتقادم.وأكد أبو يوسف أن حق العودة سيبقى يشكل ثابتا من ثوابت شعبنا، ومنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتتمثل هذه الثوابت بحق عودة اللاجئين، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.وأضاف أن شعبنا سيواصل النضال حتى نيل كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.