إعلام إسرائيلي: حديث يتواصل عن عقد اجتماع جديد على غرار العقبة وشرم الشيخ

وعقد اجتماع فلسطيني إسرائيلي في مدينة شرم الشيخ المصرية، في الـ 19 آذار/مارس، بمشاركة أميركية أردنية مصرية.





وأكد البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ، بأن إسرائيل والسلطة الفلسطينية، اتفقتا على استحداث آلية للحد مما وصفته "العنف والتحريض".





كما أكد البيان، على أهمية الوصاية الهاشمية للأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإرساء آلية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين.



