شؤون فلسطينية

غزة: الاقتصاد تصدر تنويهًا لأصحاب المنشآت المتضررة من العدوان

غزة: الاقتصاد تصدر تنويهًا لأصحاب المنشآت المتضررة من العدوان
رام الله - دنيا الوطن
نوهت وزارة الاقتصاد الوطني، الإثنين، إلى أن التسجيل للأضرار الاقتصادية الناتجة عن العدوان الصهيوني الأخير يبدأ من يوم الأحد الموافق 14/5/2023 حتى 21/5/2023.

وطالبت الوزارة خلال تصريح مقتضب، المتضررين بالإسراع في الإبلاغ عن الاضرار الاقتصادية حتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 21/5/2023 م، لحفظ حقهم في التسجيل، وتقييم الاضرار بالوزارة مع العلم أن الرابط مخصص للأضرار الاقتصادية فقط مع تجهيز الأوراق الثبوتية اللازمة لإستكمال ملف الأضرار الخاص بالمنشأة المسجلة عبر الرابط التالي.

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