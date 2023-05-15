الرئيس عباس يلقي اليوم كلمة بالأمم المتحدة في ذكرى النكبة





ويأتي إحياء الأمم المتحدة لذكرى النكبة الفلسطينية، من خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهذه هي المرة الأولى التي سيقام فيها الحدث بناء على تفويض من الجمعية العامة نفسها، ونص على اعتبار 15 مايو/ أيار من كل عام، يومًا لإحياء هذه الذكرى.



ويرافق الرئيس عباس: نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ورئيس لجنة المغتربين والجاليات في المجلس الوطني أسامة القواسمي.









وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الرئيس محمود عباس سيلقي اليوم مساءً خطاب الرواية والحقيقة الفلسطينية التي تؤكد على الحق التاريخي والديني للشعب الفلسطيني في أرضه وحقه في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة لاجئيه إلى بيوتهم التي شُردوا منها عام 48



من جابنه، قال المتحدث باسم حركة فتح، بغزة، منذر الحايك، إن الأمم المتحدة ستحيي اليوم الإثنين الذكرى الـ 75 لنكبة فلسطين التي تسببت فيها بريطانيا ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية و"لاتزال الهجرة والمعاناة والآلام والأحزان من نصيب الشعب المظلوم بفعل المجتمع الدولي الداعم لدولة أبرتهايد والفصل العنصري المحمي من قوى الشر والظلم أمريكا ومن معها".وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الرئيس محمود عباس سيلقي اليوم مساءً خطاب الرواية والحقيقة الفلسطينية التي تؤكد على الحق التاريخي والديني للشعب الفلسطيني في أرضه وحقه في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة لاجئيه إلى بيوتهم التي شُردوا منها عام 48

رام الله - دنيا الوطنيلقي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الإثنين، خطاباً في الأمم المتحدة،إحياءً للذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني.