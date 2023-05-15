الوزير الإسرائيلي السابق جلعاد إردان يبدأ الإدلاء بشهادته في "ملف 4000"





والقضية متعلقة بشبهات تحوم حول علاقات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مع صاحب موقع (والا) الاخباري وشركة "بيزك" الحكومية سابقا، شاؤول الوفيتش.



ويقدم اردان إفادته أمام المحكمة بطلب من الادعاء بوصفه كان وزيرا للإعلام إبان الفترة التي تتناولها لائحة الاتهام الموجهة لنتيناهو ولشاؤول الوفيتش.



ومن المنتظر أن يستغرق استجواب السفير جلعاد اردان يومين أو ثلاثة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



يشار إلى أن ملف 4000 يتعلق بلائحة اتهام موجهة لنتنياهو وكذلك الوفيتش، الذي كان كذلك صاحب الموقع الاخباري "والا" وغيره من وسائل الاعلام الأقل أهمية.



وتتعلق الدعوة بعلاقات مصالح مثيرة للشكوك بين نتنيهو وبين صاحب موقع (والا) وشركة "بيزك"، الوفيتش، تتلخص بأن يحصل نتنياهو وعائلته على تغطية صحفية تحسن من صورته مقابل حصول ألوفيتش على مناقصات لمشاريع يعتقد انها أدرت عليه أرباحا قدرت 1.8 مليار شيكل.



رام الله - دنيا الوطنبدأ صباح اليوم السفير الإسرائيلي المعتمد لدى واشنطن والأمم المتحدة، جلعاد اردان، الإدلاء بإفادته امام المحكمة المركزية في القدس المحتلة، في قضية تعرف بـ "ملف 4000".