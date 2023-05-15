شؤون فلسطينية

شاهد: استئناف الدراسة بغزة وتنفيذ أنشطة دعم نفسي للطلبة بعد أيام من العدوان

شاهد: استئناف الدراسة بغزة وتنفيذ أنشطة دعم نفسي للطلبة بعد أيام من العدوان
استئناف الدراسة بغزة وتنفيذ أنشطة دعم نفسي للطلبة بعد أيام من العدوان
رام الله - دنيا الوطن
استأنفت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة اليوم الاثنين، العملية التعليمية في المدارس، بعد توقف عدة أيام نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وخلال الطابور المدرسي والإذاعة المدرسية، تم توجيه كلمات بالترحم على شهداء أبناء شعبنا الفلسطيني، وخاصة الشهداء الطلبة والأطفال، و"الدعاء لله عز وجل لهم بالرحمة والشفاء العاجل للجرحى".

وقد نفّذت المدارس العديد من أنشطة وفعاليات الدعم النفسي ضمن خطة الوزارة لاستعادة التوازن النفسي للطلبة وتخفيف الخوف والقلق والتوتر الذي نجم عن العدوان على غزة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ فجر الثلاثاء الماضي، عدواناً على القطاع، أسفر عن استشهاد 33 مواطناً وإصابة نحو 200 آخرين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع في الساعة 10 من مساء يوم السبت الماضي، حيز التنفيذ، بعد خمسة أيام من العدوان.











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