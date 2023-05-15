فتح: الرئيس عباس يلقي اليوم مساءً خطاب الرواية والحقيقة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة فتح، بغزة، منذر الحايك، إن الأمم المتحدة ستحيي اليوم الإثنين الذكرى الـ 75 لنكبة فلسطين التي تسببت فيها بريطانيا ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية و"لاتزال الهجرة والمعاناة والآلام والأحزان من نصيب الشعب المظلوم بفعل المجتمع الدولي الداعم لدولة أبرتهايد والفصل العنصري المحمي من قوى الشر والظلم أمريكا ومن معها".وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الرئيس محمود عباس سيلقي اليوم مساءً خطاب الرواية والحقيقة الفلسطينية التي تؤكد على الحق التاريخي والديني للشعب الفلسطيني في أرضه وحقه في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة لاجئيه إلى بيوتهم التي شُردوا منها عام 48.