إعلام الاحتلال: التصعيد التالي مع غزة قد يأتي قريباً جداً

حذّر المراسل العسكري الإسرائيلي في صحيفة (معاريف)، ، الإثنين، الإثنين، من أن التصعيد التالي مع قطاع غزة قد يأتي قريباً جداً، لافتةً إلى أن "صاروخ أمس هو أول علامة تثير قلقا حول مدة الهدوء التي قد تسود من جهة غزة".





ويأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه فصائل المقاومة الفلسطينية، الوسيط المصري، بقدرتها على فتح معركة جديدة؛ لمنع تغيير الواقع في المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً. وفق صحيفة (الأخبار) اللبنانية.





وأوضحت مصادر في المقاومة أن "الفصائل لن تسمح لحكومة الاحتلال بالانقضاض على المكتسبات التي حقّقتها المقاومة خلال معركة سيف القدس في عام 2021 في ما يتعلّق بالمسجد الأقصى".







وقد بدأت جولة تصعيد إسرائيلية، في التاسع من أيار/مايو، عقب اغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري، وخليل صلاح البهتيني، قائد المنطقة الشمالية، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية.



ومساء أول من أمس، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية، بعد خمسة أيام من قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطن