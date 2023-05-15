جيش الاحتلال يُعلن سقوط طائرة مسيّرة في طولكرم





ووفق المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن طائرة مسيّرة من نوع "راكب السماء" سقطت في طولكرم، ولا يوجد خوف من تسرب للمعلومات.





وأضاف بأنه يجري التحقيق في الحادث.





يشار إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة طولكرم ومخيم طولكرم صباح اليوم الاثنين، قبل أن تعتقل أسيراً محرراً من المخيم.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مهراج إبراهيم شحادة (47 عاما)، بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، سقوط طائرة مسيرة في طولكرم، دون خوف من تسرب للمعلومات.