الأسرى ينفّذون اليوم إضراباً عن الطعام ليوم واحد

رام الله - دنيا الوطنأكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ينفّذون اليوم إضراب عن الطعام ليوم واحد، وذلك كخطوة أولى من خطوات نضالية قادمة، وذلك في إطار استمرار مواجهتهم لسياسات إدارة السّجون، وجرائمهم.وكانت لجنة الطوارئ، قد أصدرت بيانًا أكّدت فيه على أنّ هذه الخطوة من أجل للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير القائد وليد دقة، وإنهاء عزل كافة الأسرى الرفاق القائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، والرفيقين عاهد ابو غلمي، ووليد حناتشة، وكذلك رفضًا لمجزرة الاعتقال الإداريّ بحق أبناء شعبنا، وللتأكيد على أنّ معركة الشهيد خضر عدنان جعلت الأسرى أكثر إصرارًا على حماية "سلاح الإضراب عن الطعام.كما وطالبت اللجنة، كافة أحرار العالم "أفرادًا ومؤسسات" باستخدام كافة أدوات الضغط والنضال لتحرير الأسير القائد وليد دقة قبل فوات الأوان، حتى لا يخسره الوطن، كما خسر الشهيد خضر عدنان وكافة شهداء الحركة الأسيرة وشهداء شعبنا.