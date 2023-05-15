وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن "علاقات نشطة" مع القاهرة

رام الله - دنيا الوطنأعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن أمله أن تشهد العلاقات الإيرانية المصرية تطوراً وانفتاحاً جديّاً ومتبادلاً، لافتاً إلى أن مكتب رعاية مصالح البلدين ينشط في طهران والقاهرة، وأن هناك قناة رسمية للاتصال المباشر بين البلدين.وقال عبد اللهيان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، الأحد، إن هناك دولاً تبذل جهوداً وتشجع القاهرة وطهران على ارتقاء مستوى العلاقات بينهما، مؤكداً ترحيب بلاده دوماً بتطوير العلاقات مع القاهرة.وفي السياق، أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني فدا حسين مالكي أنه ستتم إعادة فتح سفارتي إيران ومصر قريباً.وأوضح أن المفاوضات بين إيران ومصر جارية في العراق وستستأنف العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب، وفقا لوكالة مهر للأنباء، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).يذكر أن البلدان قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1980، أي بعد عام واحد من الإطاحة بآخر شاه لإيران محمد رضا بهلوي، الذي فر إلى مصر وحصل فيها على حق اللجوء، واستؤنفت العلاقات من جديد بعد 11 عاما، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.في سياق آخر، قال وزير الخارجية الإيراني إن وزارته تعمل على تجهيز السفارة والقنصلية الإيرانيتين في السعودية بهدف إعادة فتحهما، مبيناً أن هذه الإجراءات ستنتهي خلال الأيام المقبلة.وأشار عبد اللهيان إلى أن الخارجية السعودية عينت سفيرها في طهران، وأن الخارجية الإيرانية ستعين سفيرها خلال وقت قصير.وفي العاشر من آذار/ مارس الماضي، صدر بيان مشترك بين إيران والسعودية والصين أعلنت فيه طهران والرياض الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، خلال مدة أقصاها شهران.