السودان: البرهان يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام سودانية، مساء أمس، بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أصدر قراراً يقضي بإعفاء حسين يحيى جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي وتعيين برعي الصديق علي أحمد بدلا عنه.وأمر البرهان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان وضع القرار موضع التنفيذ.وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قرارا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج. وفق (روسيا اليوم)وجاء في بيان مجلس السيادة الانتقالي على حسابه الرسمي في (فيسبوك): "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم قراراً قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع المتمردة وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج".كما نص القرار على "منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها".