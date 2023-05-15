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شؤون فلسطينية

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء
معبر رفح البري - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الثلاثاء، الموافق 16 أيار/ مايو 2023.

وقالت الهيئة، إنه على الأسماء المذكورة في الكشف التواجد الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

كما أكدت ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.







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