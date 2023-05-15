أجواء حارة.. تفاصيل طقس فلسطين هذا الأسبوع



هذه الليلة: يكون طقس فلسطين غائما جزئيا وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



يكون طقس فلسطين يوم الثلاثاء صافياً بوجه عام حارا وجافا حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويكون طقس فلسطين يوم الأربعاء غائماً جزئياً إلى صاف وحارا نسبيا الى حار وجافا حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.







رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين اليوم الاثنين غائماً جزئياً إلى صاف حارا نسبيا الى حار وجافا حيث يطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.