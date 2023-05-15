الانتخابات التركية.. احتدام المنافسة بين أردوغان وأوغلو وجولة إعادة قد تكون الحاسمة

رام الله - دنيا الوطنحصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على 49.35% من الأصوات في انتخابات الرئاسة، وذلك بعد فرز 98.02% من الأصوات، وفق النتائج الأولية.ووفق ما نقلت وسائل إعلام عدة، فإن منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو حصل على 44.97%، بينما حصل المرشح سنان أوغان على 5.25%.ووسط احتدام المنافسة واتجاه أردوغان وأوغلو لجولة إعادة، فقد بلغت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التركية 88.75% في الداخل و51.92% في الخارج.يأتي ذلك في الوقت الذي خاطب فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤيديه أمام المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة.وقال: "لقد حققنا فوزا كبيرا لكننا ننتظر النتائج الرسمية التي ستظهر الإرادة الوطنية"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة).وأضاف أردوغان "نحن متصدرون في هذه الانتخابات بفارق كبير، رغم أن النتائج ليست نهائية بعد".وتابع "نؤمن بأن سباق الرئاسة سينتهي في الجولة الأولى، إذا قرر الشعب استكمال هذه الانتخابات في جولة ثانية فنحن جاهزون لذلك ومدركون لفوزنا".من جهته، قال مرشح المعارضة كيليجدار أوغلو إنه سيقبل قرار الشعب بإجراء جولة إعادة، مضيفا أن أردوغان لم يحقق النتائج التي كان يرغبها في الانتخابات الأحد.وذكر كيليجدار أوغلو في تصريحات جنبا إلى جنب مع زعماء أحزاب أخرى في تحالفه أنه سيفوز على أردوغان إذا أجريت جولة إعادة.وأضاف: "البيانات تتوالى وسنقبل بجولة إعادة".