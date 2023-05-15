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شؤون فلسطينية

شهيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس

شهيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس
الشهيد صالح صبرة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد شاب، وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، خلال اقتحامها مخيم عسكر، شرق نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، وأن احدهما استشهد في وقت لاحق متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر.

ووفق مصادر محلية فإن الشهيد هو الشاب صالح صبرة (17 عاماً).

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مدنية نابلس من عدة محاور، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.

وباستشهاد الشاب في مخيم عسكر، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة وغزة إلى 152 شهيداً، بينهم 33 شهيداً في العدوان الإسرائيلي الأخير  على قطاع غزة.

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