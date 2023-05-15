شهيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس



كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.



وباستشهاد الشاب في مخيم عسكر، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة وغزة إلى 152 شهيداً، بينهم 33 شهيداً في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.



ووفق مصادر محلية فإن الشهيد هو الشاب صالح صبرة (17 عاماً).وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مدنية نابلس من عدة محاور، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة.