استطلاع رأي إسرائيلي: فشل في تحقيق الردع مع غزة والهدوء سيستمر لأشهر معدودة فقط

رام الله - دنيا الوطنأظهرت نتائج استطلاع رأي، أجرته (القناة 12) الإسرائيلية، الأحد، أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، فشل في تحقيق الردع ومنع إطلاق صواريخ المقاومة من قطاع غزة، تجاه المستوطنات الإسرائيلية.وبحسب استطلاع الرأي، فإن 44% من الإسرائيليون، يرون أن العملية العسكرية ضد قطاع غزة، فشلت في تحقيق الردع، فيما يرى 52% أن الهدوء مع غزة لن يستمر سوى عدة أشهر، ويرى 26% أن الهدوء سوف يستمر لعدة أسابيع فقط.وحول أسباب شن العملية العسكرية ضد قطاع غزة، يرى 36% من المستطلعة أراءهم أن سببها، تراجع قوة حزب الليكود في الاستطلاعات، فيما يرى 35% أن الهدف إعادة الهدوء لغلاف غزة، و13% يرون أن سبب العملية العسكرية، ضغوطات من الوزير المتطرف ايتمار بن غفير.ويرى 35% من الإسرائليون أن أداء رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، كان جيداً إلى حد ما.وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً ضد قطاع غزة، استمر لخمسة أيام، أدى إلى استشهاد 33 فلسطينياً وإصابة نحو مئة آخرين، فيما دمرت عشرات المنازل والشقق السكنية.وردت فصائل المقاومة الفلسطينية، بإطلاق نحو 1099 صاروخاً، بحسب بيانات للجيش الإسرائيلي، فيما اعترف بفشل منظومة القبة الحديدية، والتي اعترضت نحو 350 صاروخاً فقط.