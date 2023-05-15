طالع النتائج.. أردوغان يتجه نحو جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية التركية





ويتجه أردوغان وفق وسائل إعلام عدة، إلى جولة إعادة مع منافسه أوغلو.



وقال أردوغان، مرشح "تحالف الشعب": "تمت عملية التصويت بما يليق بديمقراطيتنا"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وأضاف: "حان وقت التشبث بصناديق الاقتراع.. استمروا في حماية إرادة شعبنا حتى النتائج النهائية".



من جهته، ذكر كمال كليجدار أوغلو: "أدعو أبطالنا في الديمقراطية لعدم ترك صناديق الاقتراع حتى انتهاء الفرز".



وتابع: "المظهر الكامل والصحيح لإرادة الشعب يعتمد على عزمكم".



رام الله - دنيا الوطنحصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على 49.67% من الأصوات في انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الأحد في البلاد.جاء ذلك بعد فرز 93% من أصوات الناخبين، وفق نتائج أولية، في حين حصل منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو على 44.59%.وحصل المرشح سنان أوغان على 5.29%، فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات وفق البيانات الأولية 88.3%.