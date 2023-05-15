طالع النتائج.. أردوغان يتجه نحو جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية التركية
حصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على 49.67% من الأصوات في انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الأحد في البلاد.
جاء ذلك بعد فرز 93% من أصوات الناخبين، وفق نتائج أولية، في حين حصل منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو على 44.59%.
وحصل المرشح سنان أوغان على 5.29%، فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات وفق البيانات الأولية 88.3%.
ويتجه أردوغان وفق وسائل إعلام عدة، إلى جولة إعادة مع منافسه أوغلو.
وقال أردوغان، مرشح "تحالف الشعب": "تمت عملية التصويت بما يليق بديمقراطيتنا"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.
وأضاف: "حان وقت التشبث بصناديق الاقتراع.. استمروا في حماية إرادة شعبنا حتى النتائج النهائية".
من جهته، ذكر كمال كليجدار أوغلو: "أدعو أبطالنا في الديمقراطية لعدم ترك صناديق الاقتراع حتى انتهاء الفرز".
وتابع: "المظهر الكامل والصحيح لإرادة الشعب يعتمد على عزمكم".
وقال أردوغان، مرشح "تحالف الشعب": "تمت عملية التصويت بما يليق بديمقراطيتنا"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.
وأضاف: "حان وقت التشبث بصناديق الاقتراع.. استمروا في حماية إرادة شعبنا حتى النتائج النهائية".
من جهته، ذكر كمال كليجدار أوغلو: "أدعو أبطالنا في الديمقراطية لعدم ترك صناديق الاقتراع حتى انتهاء الفرز".
وتابع: "المظهر الكامل والصحيح لإرادة الشعب يعتمد على عزمكم".
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