أبو مويس يكرّم السفير الهنغاري لانتهاء مهام عمله في فلسطين





رام الله - دنيا الوطنكرّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مكتبه، اليوم، سفير هنغاريا لدى دولة فلسطين تشابا رادا بمناسبة انتهاء مهام عمله في فلسطين.وأشاد أبو مويس بجهود السفير رادا ودوره البارز في تعزيز أواصر التعاون بين فلسطين وهنغاريا في مختلف مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديدة.من جهته، شكر رادا الوزير أبو مويس على هذا التكريم؛ الذي يُجسّد روح الوفاء، مؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك والمُضي قُدماً لتعزيز الشراكة والتعاون المستدام؛ لخدمة قطاع التعليم العالي في كلا البلدين.وحضر اللقاء مدير عام المنح والخدمات الطلابية د. شادي الحلو، ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام أنهار قاطوني.