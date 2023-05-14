الإحصاء الفلسطيني: استمرار ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال شهر نيسان 2023 ارتفاعاً نسبته 0.63% مقارنة مع شهر آذار 2023، نتيجة لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 10.65%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.62%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.58%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.72%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 5.95%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 5.73%.وكان لارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية الأثر الأكبر في ارتفاع هذا المؤشر اذ ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 19 شيكل/كغم، ولحم العجل 53 شيكل/كغم، ولحم الغنم 88 شيكل/كغم، والبطاطا 3 شيكل/كغم، والافوكادو 9 شيكل/كغم، والفراولة 12 شيكل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر السلع الآتية لتصل بالمتوسط الى؛ البيض 19 شيكل/2كغم، والبصل 4 شيكل/كغم.وعند مقارنة الأسعار خلال شهر نيسان 2023 مع شهر نيسان 2022 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.86% (بواقع 4.61% في الضفة الغربية، وبنسبة 4.24% في القدس J1*، وبنسبة 1.25% في قطاع غزة).الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينيةارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية**:سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 0.75% خلال شهر نيسان 2023 مقارنة مع شهر آذار 2023، ويعزى ذلك الى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 14.38%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.92%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.61%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 8.31%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 2.20%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 1.80%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 1.39%، وأسعار الغاز بمقدار 1.34%، وأسعار الكهرباء بمقدار 1.01%.ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 20 شيكل/كغم، ولحم العجل 53 شيكل/كغم، ولحم الغنم 87 شيكل/كغم، والافوكادو 11 شيكل/كغم، والفراولة 13 شيكل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر السلع الآتية لتصل بالمتوسط الى؛ البيض 20 شيكل/2كغم، والسولار 6.02 شيكل/لتر، والبصل 6 شيكل/كغم، والفاصولياء الخضراء العريضة 12 شيكل/كغم، وباذنجان عجمي 4 شيكل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 5 شيكل/كغم، واسطوانة الغاز 74 شيكل/12كغم.ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس J1*:سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 0.56% خلال شهر نيسان 2023 مقارنة مع شهر آذار 2023، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 15.32%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.59%، وأسعار البطاطا بنسبة 4.66%، وأسعار البيض بنسبة 3.93%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.64%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 5.97%.سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة بيوت بلاستيكية والباذنجان والزهرة والملفوف 8 شيكل/كغم لكل منها، والبرتقال والبطاطا 5 شيكل/كغم لكل منهما، والاجاص 12 شيكل/كغم، والافوكادو والفراولة 10 شيكل/كغم لكل منهما، والبيض 33 شيكل/2كغم، والدجاج 23 شيكل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر البصل ليصل الى 6 شيكل/كغم.ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة:سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.28% خلال شهر نيسان 2023 مقارنة مع شهر آذار 2023، ويعود ذلك الى ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 7.49%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 4.45%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.91%، وأسعار الأرز بنسبة 1.45%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 0.67%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 11.89%، وأسعار البيض بمقدار 3.60%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.58%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 1.61%.ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا 2 شيقل/كغم، ولحم العجل 44 شيقل/كغم، والدجاج 16 شيقل/كغم، وأرز حبة طويلة 35 شيقل/5كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر السلع الآتية لتصل بالمتوسط الى؛ البصل والخيار بيوت بلاستيكية والباذنجان العجمي 2 شيكل/كغم لكل منها، والبيض 15 شيكل/2كغم، والفلفل الأخضر الحار 7 شيكل/كغم.ملاحظات:*البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.**البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.تم استخدام الشيقل الإسرائيلي في تسعير السلع والخدمات. وقد بلغ المعدل الشهري لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل لشهر نيسان 2023 (3.62 شيقل/دولار).