مشير المصري: حجم الدمار دليل على عقلية الإرهاب وإفلاس المحتل





كما زار مركز شرطة بيت لاهيا واستمع إلى شرح مفصل عن دور الشرطة الفلسطينية خلال المعركة في تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على الأمن الداخلي للمدينة.







تفقد القيادي في حركة حماس، مشير المصري، ما خلفته آلة الحرب الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة خلال معركة "ثأر الأحرار".️ وجاءت تصريحات المصري خلال الجولة التفقدية التي نظمها للاطلاع على حجم الدمار الذي خلفه العدوان الأخير على قطاع غزة، مؤكدا أن "مشاهد القصف والدمار هي دليل على عقلية الإرهاب الصهيوني، وإفلاس المحتل أمام إرادة الشعبالصلبة ومقاومته الباسلة".وشملت الجولة التفقدية بيوت المواطنين التي تعرضت لاستهداف إسرائيلي، وما نتج من أضرار جسيمة لحقت بممتلكاتهم.️والتقى المصري خلال الجولة بالعوائل المتضررة ، واستمع إليهم كما اطلع على حجم الضرر والدمار الذي أصاب بيوتهم ، مشيداً بـ "حالة الصمود والتضحية الكبيرة وثباتهم في مواجهة آلة الدمار الصهيونية، والروح الوطنية العالية والإصرار على الصمود والتضحية فداء للمقاومة وللقدس".وأكد أن الحكومة في قطاع غزة وقيادة حركة حماس ستسعى جاهدة للتحرك عبر كل الأطراف الخارجية لإعادة إعمار ما خلفته آلة الدمار الإسرائيلية، وصولاً إلى تعزيز مقومات الصمود والثبات للشعب الفلسطيني.️وشدد المصري خلال الجولة أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه، وأن بنك أهدافه المتمثل بقتل الأبرياء واستهداف منازل المواطنين الآمنة دليل على إفلاس المحتل وخيبته، والذي وقفت له المقاومة عبر غرفة العمليات المشتركة بوحدة موقف، وكانت هي صاحبة كلمة الفصل، واليد العليا في إدارة المعركة.️في ذات السياق زار المصري بلدية بيت لاهيا والتقى رئيسها واطلع على دور البلدية خلال المعركة وبعدها.