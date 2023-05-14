إعلام إسرائيلي يكشف جانباً من كواليس اتفاق وقف إطلاق النار





وأضافت: أن هذا "الأمر الذي عجّل بتوقيع وقف إطلاق النار".









وشنّ جيش الاحتلال عدواناً على القطاع، فجر الثلاثاء الماضي، أسفر عن استشهاد 33 مواطناً بينهم 11 من أبرز عناصر سرايا القدس، بالإضافة إلى نساء وأطفال.

ونعت سرايا القدس 11 شخصاً من قادتها العسكريين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير في القطاع. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في الساعة 10 من مساء أمس السبت، حيز التنفيذ، بعد عدوان استمر خمسة أيام.

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (كان) الإسرائيلية اليوم الأحد، جانباً من كواليس اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية في القاهرة.وفق القناة، فإن من بين خلف كواليس وقف إطلاق النار، "في إسرائيل أدركوا بأن حركة الجهاد الإسلامي كانت تحاول جر العملية إلى يوم القدس وموعد مسيرة الأعلام، من أجل ضم حماس للمشاركة علناً".