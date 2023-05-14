الانتخابات التركية.. أردوغان يتفوق على أوغلو بعد فرز 60% من الأصوات





يأتي ذلك بعد فرز 60.36% من أصوات الناخبين، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).



وتتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي تكتسب أهمية كبيرة في تاريخ البلاد.



في السياق، أظهرت النتائج الأولية التي نشرها التلفزيون التركي الرسمي للانتخابات البرلمانية بعد فرز 45.2% من الأصوات تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بنسبة 38% مقابل 22.4% لأقرب منافسيه حزب الشعب الجمهوري.



ويليهما حزب الحركة القومية -المتحالف مع الحزب الحاكم- بنسبة 11.7% ثم حزب الجيد بنسبة 9.7% وحزب الشعوب الديمقراطي بنسبة 8%.



رام الله - دنيا الوطنأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية، تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان، بـ 51.70% من الأصوات، مقابل 42.46% لكيليجدار أوغلو.