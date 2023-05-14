مباشر | استمرار فرز الأصوات في الانتخابات التركية

دولي

الانتخابات التركية.. أردوغان يتفوق على أوغلو بعد فرز 60% من الأصوات

الانتخابات التركية.. أردوغان يتفوق على أوغلو بعد فرز 60% من الأصوات
الرئيس التركي رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية، تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان، بـ 51.70% من الأصوات، مقابل 42.46% لكيليجدار أوغلو.

يأتي ذلك بعد فرز 60.36% من أصوات الناخبين، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

وتتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي تكتسب أهمية كبيرة في تاريخ البلاد.

في السياق، أظهرت النتائج الأولية التي نشرها التلفزيون التركي الرسمي للانتخابات البرلمانية بعد فرز 45.2% من الأصوات تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بنسبة 38% مقابل 22.4% لأقرب منافسيه حزب الشعب الجمهوري.

ويليهما حزب الحركة القومية -المتحالف مع الحزب الحاكم- بنسبة 11.7% ثم حزب الجيد بنسبة 9.7% وحزب الشعوب الديمقراطي بنسبة 8%.

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