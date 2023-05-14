شؤون فلسطينية

حسام بدران يدعو الطلبة للمشاركة في انتخابات الطلبة بجامعة النجاح

حسام بدران يدعو الطلبة للمشاركة في انتخابات الطلبة بجامعة النجاح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أشاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، بالكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، داعياً الطلبة إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الطلبة، والمقررة بعد غدٍ الثلاثاء.

وقال بدران إنّ "انتخابات مجلس الطلبة بجامعة النجاح مهمة، وأدعوكم للإدلاء بأصواتكم، واختيار من تعتقدون أنه الأكثر مصداقية والأكثر خدمة للطالب، والذين يمثلون البعد الوطني أيضاً".

وتابع قائلاً: "أنا ابن هذه الجامعة وكانت من أهم المحطات التي ساهمت في بناء شخصيتي الوطنية والسياسية"، موضحاً أن هذه المساهمة كانت عبر المشاركة في أنشطة الكتلة الإسلامية الطلابية والنقابية.

وشدد على أهمية المشاركة في الانتخابات، من أجل اختيار الأنسب والأفضل، لتشكيل مجلس الطلبة في جامعة النجاح.

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