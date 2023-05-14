شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي يلتقي مجالس خدمات القدس ويناقش معهم حلول قضايا النفايات

وزير الحكم المحلي يلتقي مجالس خدمات القدس ويناقش معهم حلول قضايا النفايات
بحث وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح في لقاءه اليوم،
مع مجلسي الخدمات المشتركة شمال شرق وجنوب شرق القدس، في مقر وزارة الحكم المحلي، بحضور وزير شؤون القدس فادي الهدمي، عدد من القضايا في مجال النفايات الصلبة وتراكم المديونية وتسديد رسوم المكبات.

وخلال اللقاء اطلع الصالح على همومهم ومطالبهم وأسباب عدم تسديدهم لرسوم المكب وشركة النقل، إضافة إلى اهم التحديات التي تواجه عملهم، ومطالبهم بمستحقاتهم المالية، ومشاريع لهيئات المنطقة.

وأكد الصالح على تفهمه وطاقم الوزارة لعدد من المطالب، واعدا بالعمل على توفير أولوياتها، ومنها توفير شاحنة نقل ومجموعة حاويات، إضافة لتحويل مبلغ من مستحقات الهيئات لمكب المنيا كجزء من مديونية المجالس المشتركة، وشدد على رؤساء الهيئات بالقيام بعملهم بجدية قصوى وتعزيز ارادات النفايات وإيجاد اليات
أكثر جدوى لجمعها، لكون ذلك يحسن من تقديم الخدمة للمواطنين.

وأشار الصالح الى عمل الوزارة والحكومة سابقا وحاليا على توجه الدعم للقدس وهيئاتها المحلية، تعزيزا لصمودها ومواجهتها لممارسات الاحتلال واعتداءاته.

وبدوره أشاد الهدمي باستجابة وزارة الحكم المحلي الدائمة في العمل على مساعدة هيئات القدس وإيجاد الحلول للكثير من التحديات التي تواجهها، وأشار انه مستمر بدوره التنسيقي لإيجاد الحلول اللازمة لكل التحديات ضمن الإمكانيات المتاحة.

أخبار ذات صلة

حسام بدران يدعو الطلبة للمشاركة في انتخابات الطلبة بجامعة النجاح

حسام بدران يدعو الطلبة للمشاركة في انتخابات الطلبة بجامعة النجاح

وزير الحكم المحلي يلتقي مجالس خدمات القدس ويناقش معهم حلول قضايا النفايات

وزير الحكم المحلي يلتقي مجالس خدمات القدس ويناقش معهم حلول قضايا النفايات

وزيرة الصحة: تزويد مستودعات غزة بشحنة أدوية ومستهلكات طبية

وزيرة الصحة: تزويد مستودعات غزة بشحنة أدوية ومستهلكات طبية

الجهاد الإسلامي تعلن مساعدات مالية عاجلة لمتضرري العدوان

الجهاد الإسلامي تعلن مساعدات مالية عاجلة لمتضرري العدوان

رداً على إطلاق صاروخ.. مدفعية الاحتلال تستهدف مرصديْن شمال القطاع

رداً على إطلاق صاروخ.. مدفعية الاحتلال تستهدف مرصديْن شمال القطاع

مصدر في الغرفة المشتركة يكشف سبب إطلاق الصاروخ من القطاع

مصدر في الغرفة المشتركة يكشف سبب إطلاق الصاروخ من القطاع

أونروا تقرر استئناف العملية التعليمية في القطاع

أونروا تقرر استئناف العملية التعليمية في القطاع

بعد ساعات من وقف إطلاق النار.. الاحتلال يزعم إطلاق صاروخ من القطاع

بعد ساعات من وقف إطلاق النار.. الاحتلال يزعم إطلاق صاروخ من القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حسام بدران يدعو الطلبة للمشاركة في انتخابات الطلبة بجامعة النجاح

حسام بدران يدعو الطلبة للمشاركة في انتخابات الطلبة بجامعة النجاح

وزير الحكم المحلي يلتقي مجالس خدمات القدس ويناقش معهم حلول قضايا النفايات

وزير الحكم المحلي يلتقي مجالس خدمات القدس ويناقش معهم حلول قضايا النفايات

اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس بذكرى النكبة: شعبنا متمسك بعودته وإقامة دولته المستقلة

اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس بذكرى النكبة: شعبنا متمسك بعودته وإقامة دولته المستقلة

اشتية يستقبل رئيس الاتحادين الأردني والقطري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للفيفا أبو ريدة

اشتية يستقبل رئيس الاتحادين الأردني والقطري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للفيفا أبو ريدة

التعليم العالي تعلن أسماء الطلبة الفائزين بالمسابقات الثقافية للعام 2023

التعليم العالي تعلن أسماء الطلبة الفائزين بالمسابقات الثقافية للعام 2023

فتح تُصدر بياناً في الذكرى الـ 75 للنكبة

فتح تُصدر بياناً في الذكرى الـ 75 للنكبة

أرباح البنك الإسلامي الفلسطيني تنمو بنسبة 29.98% في الربع الأول من العام 2023

أرباح البنك الإسلامي الفلسطيني تنمو بنسبة 29.98% في الربع الأول من العام 2023

طالع: المعاهد الأزهرية بغزة تنشر جدول امتحانات الثانوية المعدل عقب انتهاء العدوان

طالع: المعاهد الأزهرية بغزة تنشر جدول امتحانات الثانوية المعدل عقب انتهاء العدوان

منوعات

مصطفى خاطر يوضح سبب توقف عروض مسرح مصر

مصطفى خاطر يوضح سبب توقف عروض مسرح مصر

بالصور.. إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

بالصور.. إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

كيف علقت زوجة باسم ياخور على أنباء انفصالهما؟

كيف علقت زوجة باسم ياخور على أنباء انفصالهما؟

بالفيديو.. أحمد سعد يصدم متابعيه بآخر ظهور له

بالفيديو.. أحمد سعد يصدم متابعيه بآخر ظهور له

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر بالبحرين

تطورات جديدة في أزمة هاني شاكر بالبحرين

بالصور.. سارة سلامة تؤدي مناسك العمرة

بالصور.. سارة سلامة تؤدي مناسك العمرة

لوسي تكشف سبب اعتذارها عن &quot;الراقصة والسياسي&quot;

لوسي تكشف سبب اعتذارها عن "الراقصة والسياسي"

شاهد.. غناء شيرين عبد الوهاب وزوجها بحفل زفاف في مصر

شاهد.. غناء شيرين عبد الوهاب وزوجها بحفل زفاف في مصر

أصالة نصري تطرح أغنيتها الجديدة &quot; شبيهة روحي&quot;

أصالة نصري تطرح أغنيتها الجديدة " شبيهة روحي"

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

أحمد صفوت يكشف عن أصعب مشاهده بمسلسل الأجهر

عربي

تونس: الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية

تونس: الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية

بعد غياب 12 عاماً.. سوريا تشارك بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة

بعد غياب 12 عاماً.. سوريا تشارك بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة

تونس تحبط أربع عمليات هجرة وتنقذ 107 مهاجرين

تونس تحبط أربع عمليات هجرة وتنقذ 107 مهاجرين

الجيش السوداني والدعم السريع يستأنفان المحادثات في جدة اليوم

الجيش السوداني والدعم السريع يستأنفان المحادثات في جدة اليوم