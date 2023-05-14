وزير الحكم المحلي يلتقي مجالس خدمات القدس ويناقش معهم حلول قضايا النفايات





بحث وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح في لقاءه اليوم،مع مجلسي الخدمات المشتركة شمال شرق وجنوب شرق القدس، في مقر وزارة الحكم المحلي، بحضور وزير شؤون القدس فادي الهدمي، عدد من القضايا في مجال النفايات الصلبة وتراكم المديونية وتسديد رسوم المكبات.وخلال اللقاء اطلع الصالح على همومهم ومطالبهم وأسباب عدم تسديدهم لرسوم المكب وشركة النقل، إضافة إلى اهم التحديات التي تواجه عملهم، ومطالبهم بمستحقاتهم المالية، ومشاريع لهيئات المنطقة.وأكد الصالح على تفهمه وطاقم الوزارة لعدد من المطالب، واعدا بالعمل على توفير أولوياتها، ومنها توفير شاحنة نقل ومجموعة حاويات، إضافة لتحويل مبلغ من مستحقات الهيئات لمكب المنيا كجزء من مديونية المجالس المشتركة، وشدد على رؤساء الهيئات بالقيام بعملهم بجدية قصوى وتعزيز ارادات النفايات وإيجاد الياتأكثر جدوى لجمعها، لكون ذلك يحسن من تقديم الخدمة للمواطنين.وأشار الصالح الى عمل الوزارة والحكومة سابقا وحاليا على توجه الدعم للقدس وهيئاتها المحلية، تعزيزا لصمودها ومواجهتها لممارسات الاحتلال واعتداءاته.وبدوره أشاد الهدمي باستجابة وزارة الحكم المحلي الدائمة في العمل على مساعدة هيئات القدس وإيجاد الحلول للكثير من التحديات التي تواجهها، وأشار انه مستمر بدوره التنسيقي لإيجاد الحلول اللازمة لكل التحديات ضمن الإمكانيات المتاحة.