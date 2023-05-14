شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: تزويد مستودعات غزة بشحنة أدوية ومستهلكات طبية

وزيرة الصحة: تزويد مستودعات غزة بشحنة أدوية ومستهلكات طبية
شحنة أدوية من وزارة الصحة لمستودعات قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الأحد، إرسال شحنة أدوية ومستهلكات طبية من مستودعات الوزارة في نابلس، إلى مستودعاتها في قطاع غزة، لتجنب حدوث نقص في الأدوية والمستهلكات الطبية خصوصاً بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأضافت في بيان صحفي، أنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس لتقديم الدعم الفوري لأهلنا في القطاع، فإنه تم تجهيز هذه الشحنة إضافة للتزويد الدوري لمستودعات الوزارة في القطاع بالأدوية والمستهلكات الطبية.

وأشارت إلى أن الشحنة تضم محاليل وريدية وأدوية تخدير وأدوية ضغط وسكري ومضادات حيوية وأدوية أورام ومسكنات وأدوية أعصاب وأدوية خاصة بالتهاب الكبد الوبائي ومستهلكات طبية لغرف العمليات والطوارئ والعناية المكثفة ومواد مخبرية.

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