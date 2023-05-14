الجهاد الإسلامي تعلن مساعدات مالية عاجلة لمتضرري العدوان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، صرف مبلغ 10 آلاف دولار لأصحاب المنازل التي قُصفت خلال معركة (ثأر الأحرار) كمساعدة إيواء سريعة، وذلك من منطلق التزامها بواجبها ومسؤولياتها، مشيرة إلى أن "هذا أقل شيء نقدمه لأهلنا الصامدين".وعلمت "دنيا الوطن" من مصدر خاص، بأن الحركة صرفت مبلغ 5000 دولار لذوي الشهداء دون تمييز، ممن استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.ودخل في الساعة 10 مساء أمس السبت، اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، بعد عدوان إسرائيلي أسفر عن استشهاد 33 فلسطينياً وإصابة 190 آخرين.ومن بين الشهداء، 11 شخصاً من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.