رداً على إطلاق صاروخ.. مدفعية الاحتلال تستهدف مرصديْن شمال القطاع

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه رداً على إطلاق الصاروخ من القطاع، هاجمت دبابات الجيش موقعين عسكريين لحركة حماس في شمال القطاع.

يأتي ذلك بعدما دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الأحد، في غلاف غزة ولاخيش.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم "الكشف عن عملية إطلاق واحدة من القطاع باتجاه إسرائيل سقطت في منطقة مفتوحة، فيما لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية وفقًا للسياسة".يأتي ذلك بعد نحو 20 ساعة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، بعد عدوان إسرائيلي أسفر عن استشهاد 33 فلسطينياً وإصابة 190 آخرين.ومن بين الشهداء، 11 شخصاً من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركةوكشف مصدر في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في القطاع، سبب انطلاق صاروخ من قطاع غزة مساء اليوم الأحد.ونقلت قناة (الجزيرة) عن مصدر بالغرفة المشتركة، قوله: إن انطلاق صاروخ من غزة نتيجة خلل فني والمقاومة تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار.