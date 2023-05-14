شؤون فلسطينية

أونروا تقرر استئناف العملية التعليمية في القطاع

أونروا تقرر استئناف العملية التعليمية في القطاع
أونروا تقرر استئناف العملية التعليمية في القطاع يوم الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
تحدث رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فريد أبو عاذرة، اليوم الأحد، بشأن استئناف العملية التعليمية في القطاع.

وقال أبو عاذرة في بيان له: إنه "بعد انتهاء فحص المدارس والتأكد من سلامة العودة لها فقد تقرر العودة للدراسة الوجاهية اعتباراً من يوم غد الاثنين 15/5/2023 في كافة المدارس ومركزي تدريب غزة وخانيونس باستثناء مدرسة السلام الإعدادية المشتركة في رفح.

وأضاف أن هذه المدرسة تحتاج لمزيد من العمل لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب بأسرع وقت ممكن.

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