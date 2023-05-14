أونروا تقرر استئناف العملية التعليمية في القطاع





وأضاف أن هذه المدرسة تحتاج لمزيد من العمل لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب بأسرع وقت ممكن.





رام الله - دنيا الوطنتحدث رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فريد أبو عاذرة، اليوم الأحد، بشأن استئناف العملية التعليمية في القطاع.وقال أبو عاذرة في بيان له: إنه "بعد انتهاء فحص المدارس والتأكد من سلامة العودة لها فقد تقرر العودة للدراسة الوجاهية اعتباراً من يوم غد الاثنين 15/5/2023 في كافة المدارس ومركزي تدريب غزة وخانيونس باستثناء مدرسة السلام الإعدادية المشتركة في رفح.