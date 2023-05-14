شؤون فلسطينية

بعد ساعات من وقف إطلاق النار.. الاحتلال يزعم إطلاق صاروخ من القطاع

بعد ساعات من وقف إطلاق النار.. الاحتلال يزعم إطلاق صاروخ من القطاع
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم الأحد، في غلاف غزة ولاخيش.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم "الكشف عن عملية إطلاق واحدة من القطاع باتجاه إسرائيل سقطت في منطقة مفتوحة، فيما لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية وفقًا للسياسة".

يأتي ذلك بعد 18 ساعة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، بعد عدوان إسرائيلي أسفر عن استشهاد 33 فلسطينياً وإصابة 190 آخرين.

ومن بين الشهداء، 11 شخصاً من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

يتبع..

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