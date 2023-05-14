شؤون فلسطينية

اشتية يستقبل رئيس الاتحادين الأردني والقطري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للفيفا أبو ريدة

اشتية يستقبل رئيس الاتحادين الأردني والقطري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للفيفا أبو ريدة
رام الله - دنيا الوطن
منح الرئيس محمود عباس، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي "فيفا" الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، نجمة القدس من وسام القدس.

ونيابة عن الرئيس عباس، سلم رئيس الوزراء محمد اشتية، بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، اليوم الأحد، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، نجمة القدس من وسام القدس، لدى استقباله بقصر الرئاسة في بيت لحم.

ومنح الرئيس عباس، آل ثاني، نجمة القدس من وسام القدس، تقديرا لمسيرته الرياضية الزاخرة بالإنجازات على المستويات الوطنية والآسيوية والدولية، وتثمينا لجهوده في تعزيز علاقات الأخوة القطرية – الفلسطينية.

كما منح الرئيس عباس، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي (فيفا)، هاني أبو ريدة، نجمة القدس من وسام القدس.

وسلم اشتية، بحضور الرجوب، اليوم الاحد، عضو المكتب التنفيذي للفيفا، نجمة القدس من وسام القدس، لدى استقباله بقصر الرئاسة في بيت لحم.

ومنح الرئيس عباس، أبو ريدة، نجمة القدس من وسام القدس، تقديرا لمسيرته الرياضية الزاخرة بالإنجازات على المستويات الوطنية والآسيوية والدولية، وتثمينا لجهوده في تعزيز علاقات الأخوة المصرية – الفلسطينية.

كما منح الرئيس عباس، رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين، درع رئيس دولة فلسطين.

ونيابة عن الرئيس عباس، سلم اشتية، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، درع رئيس دولة فلسطين، لدى استقباله بقصر الرئاسة في بيت لحم.

ومنح الرئيس عباس الأمير علي بن الحسين، درع رئيس دولة فلسطين، تقديرا لسيرته ومسيرته المشرفة، وإعلائه شأن الرياضة على المستويات العربية والآسيوية والعالمية، وتثمينا لجهوده في تعزيز علاقات الأخوة الأردنية – الفلسطينية.










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