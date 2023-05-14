بعد انتهاء العدوان.. تفاصيل اتصال هاتفي هنية والنخالة





وقدم هنية للنخالة التهاني والتعازي باستشهاد قادة سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد خلال العدوان الأخير، مؤكدًا "وحدة موقف المقاومة التي تجلت في الميدان والسياسة".



وأكد أن "المقاومة كانت وفية لدماء القادة والشهداء من أبناء شعبنا"، معبراً عن اعتزازه بالتكتيك الجماعي عبر الغرفة المشتركة، ومشيدًا بأداء عناصر سرايا القدس خلال هذه المعركة البطولية.



وقال "إننا نعتز بأبناء شعبنا الذين وقفوا مع المقاومة وشكلوا لها حاضنة وجدارًا قويًا"، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) الرسمي.



من جانبه عبّر النخالة عن تقديره للاتصال و"معتزًا بروح الشراكة والمقاومة ومثمنًا الانتصار الذي تحقق على أيدي المجاهدين، وأن سرايا القدس كانت عند حسن ظن شعبنا وأمتنا".



رام الله - دنيا الوطنأجرى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي.