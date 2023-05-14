التعليم العالي تعلن أسماء الطلبة الفائزين بالمسابقات الثقافية للعام 2023

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أسماء الطلبة الفائزين في المسابقات الثقافية لعام 2023، والتي نظّمتها بتوجيهات من الوزير محمود أبو مويس؛ بالشراكة مع لجنة الأنشطة في مؤسسات التعليم العالي، بهدف توجيه الطلبة نحو قضاياهم الوطنية والمجتمعية.وشارك في المسابقات لهذا العام حوالي 300 طالب/ة من مختلف مؤسسات التعليم العالي، إذ شملت المسابقات: القصة القصيرة، والرسم، والفيلم الوثائقي القصير، والبحث الأكاديمي، والمقالة، وذلك تحت عناوين مختلفة تناسب الوضع القائم في فلسطين.وحصلت على المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة الطالبة مرح نضال لافي حمد من الجامعة العربية الأمريكية عن قصتها بعنوان: (حدثني عن السافرية)، أما في مسابقة الرسم التي جاءت تحت إطار (ضوء من النفق) فقد حصل الطالب فيصل يعقوب يوسف مبارك من جامعة بيرزيت على المركز الأول.كما حصد الطالب سلام زياد أحمد أبو حق من جامعة الاستقلال المركز الأول في مسابقة البحث الأكاديمي التي نُظّمت تحت إطار (أثر مواقع التواصل الاجتماعي على السلوك الطلابي)، فيما حصل الطالبان محمد ناصر خضر وغصون محمد زيدان من الكلية العصرية الجامعية على المركز الأول في مسابقة الفيلم الوثائقي القصير تحت عنوان: (الأم الفلسطينية ما بين زغرودة فرح ودمعة حزن) عن فيلمهما "حارسة البساتين"، فيما حصدت الطالبة نرجس محمد إبراهيم عبد الله من جامعة بيت لحم المركز الأول في مسابقة المقالة تحت إطار (بالقلم نصنع فجرنا).وأوضحت الوزارة أنه بالإمكان الاطلاع على تفاصيل النتائج كاملة من خلال الرابط https://bit.ly/3W0fHZE، لافتةً إلى أنه سيتم تكريم الفائزين وتوزيع جوائز نقدية على الطلبة وطباعة القصص الفائزة في كتيب خاص.