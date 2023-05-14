شؤون فلسطينية

بلدية غزة تتحدث عن تفاصيل عملها خلال العدوان الأخير

بلدية غزة تتحدث عن تفاصيل عملها خلال العدوان الأخير
رام الله - دنيا الوطن
أكدت لجنة الطوارئ في بلدية غزة أن طواقمها عملت طيلة فترة العدوان الأخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة للحفاظ على نظافة وصحة المدينة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأفادت اللجنة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأعمال تركزت خلال الفترة ما بين 9 إلى 13 أيار/مايو الحالي – فترة العدوان - على جمع النفايات من المدينة، وتشغيل الآبار وتوفير المياه، وتشغيل محطات ومعالجة الصرف الصحي، وإزالة الركام من الشوارع التي أغلقها القصف، وتلقي الشكاوى من المواطنين والاستجابة لها.

وأضافت أن نحو 350 موظفاً وعاملاً عملوا خلال الخمسة أيام وتم خلالها جمع وترحيل نحو 2500 طناً من النفايات، وضخ نحو 500 ألف كوب من المياه من خلال تشغيل نحو 75 بئراً في المدينة، و ضخ ومعالجة نحو 350 ألف كوب من المياه العادمة لمحطة المعالجة جنوب المدينة، مبينةً أن أضراراً كبيرة لحقت في خزان وجدران بئر زمو شمال المدينة نتيجة القصف الإسرائيلي للمكان.
وأوضحت أن قسم المعلومات والشكاوى في البلدية عمل على مدار الساعة واستقبل نحو 434 إشارة خلال  فترة العدوان منها 143 شكوى  ومهمة عمل منها 74 شكوى خاصة بخدمة الصرف الصحي، و32 شكوى خاصة بالمياه وشكاوى متفرقة تتعلق بالنظافة والصحة وحشرة البعوض، كما تم الاستجابة العاجلة لعدد 3 شكاوى تتعلق بإزالة الركام وفتح شوارع من أثار القصف .  

وكانت لجنة الطوارئ قد عقدت اجتماعاً فور بدء العدوان صباح يوم الثلاثاء الماضي وأعلنت البلدية تعليق الدوام الإداري مع استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والعمل بموجب حالة الطوارئ.



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