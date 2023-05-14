تفاصيل بيان الولايات المتحدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع

ودخل في الساعة 10 من مساء أمس السبت، اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وحكومة الاحتلال حيز التنفيذ بعد خمسة أيام من عدوان إسرائيلي على القطاع.





وأعربت الولايات المتحدة، عن "تعازيها لأسر المدنيين الذين قتلوا ولمن أصيبوا في أعمال العنف"، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية الأميركية.



وأثنت الولايات المتحدة على "دور مصر الحاسم في التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيجنب خسارة المزيد من الأرواح".





كما أثنت على "جهود قطر القوية للتخفيف من تصعيد الوضع وإنهاء الأعمال العدائية وجهود المجتمع الدولي دعما لوقف إطلاق النار. لقد عمل فريقنا بلا كلل وبالتعاون مع شركائنا لدعم هذه الجهود".



ووفق البيان فقد أعادت الولايات المتحدة التأكيد على "التزامها الراسخ بأمن إسرائيل على النحو الذي يتبين من دعمنا المتواصل للقبة الحديدية ونظم الدفاع الصاروخي الإسرائيلية الأخرى"، وفق تعبير البيان.





كما أكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل العمل مع الشركاء لتعزيز الهدوء في الأسابيع والأشهر القادمة، كما ستواصل بذل الجهود الرامية إلى تحسين نوعية حياة الفلسطينيين، وحثت على التسليم السريع للوقود والإمدادات الحرجة الأخرى إلى غزة.





وتعتبر الولايات المتحدة أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش بأمن وأمان والاستمتاع بتدابير متساوية من الحرية والازدهار والديمقراطية، وفق تعبير البيان.







وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد، الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي الذي استمر خمسة أيام في القطاع.



